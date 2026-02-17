PUBBLICITÀ
Cronaca

Scoperti 13 furti di energia elettrica a Napoli: “Lo fanno tutti, è la normalità”

Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Scoperti 13 furti energia elettrica a Napoli: "Lo fanno tutti, è la normalità"
Sono 13 tra attività commerciali e abitazioni controllate con gli allacci abusivi alla rete elettrica. Questo è il bilancio dei Carabinieri dopo i controlli a tappeto effettuati nella periferia orientale della città. Il danno? Decine di migliaia di euro. La giustificazione più ripetuta dalle persone controllate? “qui lo fanno tutti, è la normalità”.

I militari della Compagnia di Poggioreale insieme al personale tecnico Enel hanno controllato 9 abitazioni e 4 attività commerciali: un market, una pizzeria, un parrucchiere e una lavanderia.

Nel salone e in lavanderia, le attività erano in pieno fermento: una piega, un taglio, una lavatrice in azione e un’asciugatrice pronta a partire. Tutta energia sfruttata senza il filtro del contatore. Una consuetudine radicata, un comportamento comune come emerge dalle parole delle 13 persone denunciate per furto di energia elettrica. Tutte le forniture sono state sospese in attesa della regolarizzazione dei pagamenti.

Redazione Internapolihttps://internapoli.it

