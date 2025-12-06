PUBBLICITÀ
HomeCronaca"Dammi 500 euro e riavrai l'auto", ma all'appuntamento trova il carabiniere: arrestato...
CronacaCronaca locale

“Dammi 500 euro e riavrai l’auto”, ma all’appuntamento trova il carabiniere: arrestato 42enne a Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
"Dammi 500 euro e riavrai l'auto", ma all'appuntamento trova il carabiniere: arrestato 42enne a Napoli
PUBBLICITÀ

Lo scorso 28 novembre gli avevano rubato l’auto, dopo sette giorni squilla il telefono. Siamo a Giugliano in Campania e un uomo è stato vittima del furto della propria auto. Si tratta di una fiat 500 L e ignoti l’hanno rubata il 28 novembre a Villaricca.

Dopo sette giorni arriva sul cellullare della vittima una chiamata anonima. E’ la tipica richiesta estorsiva, il “cavallo di ritorno”. “Se vuoi indietro la macchina devi pagare”.
Il proprietario dell’auto sta al gioco ma anche lui ha già un piano. Si accorda, prende un appuntamento con l’estorsore ma poi va dai carabinieri.

PUBBLICITÀ

“Dammi 500 euro e riavrai l’auto”, ma all’appuntamento trova il carabiniere: arrestato 42enne a Napoli

I militari in poco tempo predispongono un servizio ad hoc. Da lì a qualche ora c’è da andare a Napoli, nel rione Don Guanella. L’accordo parla 500 euro per riottenere l’auto. Soldi da mettere in una busta e poggiare sul muretto.

All’appuntamento un carabiniere che si finge essere il proprietario. Il militare attende l’estorsore mentre il dispositivo dei carabinieri osserva la scena. La busta viene poggiata sul muretto e dopo qualche secondo arriva Ciro Russo, 42enne del posto già noto alle forze dell’ordine per reati specifici (NATO A NAPOLI IL 27.10.1983).

L’uomo – a bordo di un’auto – prende la busta e tenta di allontanarsi ma viene braccato e fermato dagli altri militari che erano nascosti. Nelle tasche del 42enne lo smartphone utilizzato per le telefonate estorsive. L’auto era poco distante ed è stata restituita al legittimo proprietario.

L’arrestato è nel carcere di Poggioreale, deve rispondere di tentata estorsione, ricettazione e resistenza.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati