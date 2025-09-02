PUBBLICITÀ

Kevin De Bruyne è stato, senza ombra di dubbio, il più grande colpo di questa sessione di calciomercato del Napoli. Il campione belga ha firmato un contratto di due anni con opzione sul terzo.

De Bruyne lascia la casa di Posillipo, il campione belga andrà a vivere in fascia costiera

Inizialmente si era parlato della volontà di abitare in città e, più precisamente, sulla collina di Posillipo, con la moglie Michele Lacroix che a lungo è stata attiva nel quartiere napoletano alla ricerca di un appartamento.

Alla fine il fuoriclasse belga ha deciso di optare per una soluzione diversa rispetto a Posillipo, le ville che ha visionato non l’hanno pienamente convinto. A riferirlo è l’edizione odierna di Repubblica. “La stella è Kevin De Bruyne: il belga ha cambiato idea per quanto riguarda l’abitazione che ospiterà lui e la sua famiglia. Non starà a Posillipo, come inizialmente previsto”, scrive il quotidiano.

Che poi prosegue: “Ha scelto un parco privato nei pressi del centro sportivo di Castel Volturno puntando su una maggiore tranquillità”. Il campione belga ha quindi preferito una soluzione più comoda in modo tale da poter raggiungere il centro sportivo del Napoli in pochi minuti e di poter godere di una maggiore riservatezza e privacy rispetto alla vita di città.