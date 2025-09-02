PUBBLICITÀ
HomeSportDe Bruyne lascia la casa di Posillipo, il campione belga andrà a...
Sport

De Bruyne lascia la casa di Posillipo, il campione belga andrà a vivere in fascia costiera

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
De Bruyne lascia la casa di Posillipo, il campione belga andrà a vivere in fascia costiera
De Bruyne lascia la casa di Posillipo, il campione belga andrà a vivere in fascia costiera
PUBBLICITÀ

Kevin De Bruyne è stato, senza ombra di dubbio, il più grande colpo di questa sessione di calciomercato del Napoli. Il campione belga ha firmato un contratto di due anni con opzione sul terzo.

De Bruyne lascia la casa di Posillipo, il campione belga andrà a vivere in fascia costiera

Inizialmente si era parlato della volontà di abitare in città e, più precisamente, sulla collina di Posillipo, con la moglie Michele Lacroix che a lungo è stata attiva nel quartiere napoletano alla ricerca di un appartamento.

PUBBLICITÀ

Alla fine il fuoriclasse belga ha deciso di optare per una soluzione diversa rispetto a Posillipo, le ville che ha visionato non l’hanno pienamente convinto. A riferirlo è l’edizione odierna di Repubblica. “La stella è Kevin De Bruyne: il belga ha cambiato idea per quanto riguarda l’abitazione che ospiterà lui e la sua famiglia. Non starà a Posillipo, come inizialmente previsto”, scrive il quotidiano.

Che poi prosegue: “Ha scelto un parco privato nei pressi del centro sportivo di Castel Volturno puntando su una maggiore tranquillità”. Il campione belga ha quindi preferito una soluzione più comoda in modo tale da poter raggiungere il centro sportivo del Napoli in pochi minuti e di poter godere di una maggiore riservatezza e privacy rispetto alla vita di città.

Il Napoli lascia Castel Volturno, ma resta nel Casertano: svelato il luogo dove sorgerà il centro sportivo

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati