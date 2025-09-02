PUBBLICITÀ
Il Napoli lascia Castel Volturno, ma resta nel Casertano: svelato il luogo dove sorgerà il centro sportivo

Di Redazione Internapoli
Il progetto del nuovo centro sportivo del Napoli comincia a prendere forma, anche se per ora esiste solo su carta — o meglio, in una foto pubblicata da Aurelio De Laurentiis su X. L’annuncio, riportato da Il Mattino, segna un primo passo concreto verso la realizzazione di una struttura sportiva all’altezza delle ambizioni del club.

La località individuata è Succivo, nel Casertano. Il club partenopeo ha siglato un atto preliminare che gli garantisce un’opzione prioritaria sull’acquisto di un terreno. L’area in questione sembrerebbe appartenere a una famiglia di imprenditori del settore informatico ed è situata a ridosso del casale del Teverolaccio, al confine con il Comune di Gricignano d’Aversa.

Anche se si è ancora lontani dall’apertura del cantiere, questo passo rappresenta una svolta importante nella visione di De Laurentiis per il futuro del Napoli: una casa sportiva moderna, funzionale e radicata nel territorio.

