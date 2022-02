De Luca finalmente sorride: “Covid in Campania è alle spalle, ma restano mascherine e Green pass”

“Il Covid? Ormai lo abbiamo alle spalle in Campania, ma a condizione che facciamo le persone serie e responsabili”. Così il presidente della Giunta regionale campana Vincenzo De Luca , rispondendo ai giornalisti a margine della visita all’ospedale S.Maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli).

“Fino a fine febbraio manterremo l’obbligo della mascherina all’esterno. Il messaggio che è stato dato all’Italia è sbagliato ed irresponsabile, sembra che ormai la mascherina non si debba portare più. Invece , si deve portare all’esterno – ha proseguito De Luca- perché ci sono momenti in cui si determina pericolo: l’ entrata ed uscita dalle scuole e le notti dei fine settimana, durante la movida. E’ il motivo per cui bisogna essere prudenti”.

Ad una domanda su una possibile abolizione del contestato green pass rafforzato, De Luca ha risposto di essere “assolutamente favorevole al suo mantenimento”.

Super green pass: a Napoli criticità in sanità

Criticità nella sanità pubblica, pochi irriducibili nelle aziende di trasporto pubblico locale, qualche “no” al vaccino nel commercio e nelle realtà produttive manifatturiere. Il primo giorno di obbligo di super green pass per i lavoratori over 50 fotografa a Napoli una situazione a macchia di leopardo che al momento non evidenzia grossi problemi per l’utenza. Secondo quanto riferito dalla Cgil, nell’azienda ospedaliera “Cardarelli” di Napoli ci sono una cinquantina tra medici, infermieri e operatori socio-sanitari, nella fascia d’età interessata dal provvedimento, che ancora non si sono sottoposti alla vaccinazione. Molti lavoratori, per evitare conseguenze, stanno inviando certificati di malattia. All’Asl Napoli 1, sempre secondo le organizzazioni sindacali, sarebbero almeno un centinaio gli operatori sanitari e socio-sanitari che ancora nn si sono vaccinati. Nessun caso, invece, nelle Asl Napoli 2 e Napoli 3. Molte aziende, riferisce ancora il sindacato, hanno inviato ai lavoratori lettere e messaggi che invitavano a rispettare la scadenza del 15 febbraio per aderire alla campagna vaccinale.