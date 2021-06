De Luca: “Senza il mio governo Napoli sarebbe come le città sudamericane”.

“Già ora la Campania ha il panorama culturale più ampio d’Italia, tra Teatro Festival, le mostre al Mann, Salerno Letteratura, Ravello che parte a breve, l’Estate da Re a Caserta. Dietro tutto questo movimenti culturale c’è una scelta politica di investimenti decisi da una istituzione. Senza questo, Napoli città avrebbe avuto in questi anni il destino di alcune città sudamericane”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della presentazione di “Napoli Città Libro”.

“Abbiamo evitato – ha detto De Luca – che accadesse finanziando iniziative a Napoli ed evitando che istituzioni come il San Carlo chiudessero. Abbiamo difeso il carattere di capitale d’Europa di Napoli e contrastando anche l’illegalità in città” (ANSA).

Vincenzo De Luca tornare a puntare il dito contro la movida nel caso in cui arrivi una nuova ondata di contagi covid ad ottobre. Concetto ribadito stamattina dal presidente della Regione Campania è intervenuto alla presentazione della terza edizione di Napoli città libro. “Qualcuno ha detto addirittura che senza la mascherina verranno turisti in allegria. A me pare il contrario: i turisti vengono quando sono sicuri che c’è una società responsabile, non scapigliata e perduta nella movida irresponsabile che ci porterebbe, e ci porterà se sarà irresponsabile, a un nuovo calvario nel mese di ottobre“, dichiara De Luca.

ADDIO ALLA MASCHERINA DAL 28 GIUGNO, DE LUCA IRONIZZA

Ieri sera il ministro Roberto Speranza ha annunciato la fine dell’obbligo di mascherina all’aperto. La data indicata è stata il 28 giugno ma il Governatore ironizza sulla nuova disposizione: “La riapertura della nostra società non è impedita dall’uso responsabile della mascherina. Ho assistito in queste ore a un dibattito demenziale, è sembrato che abbandonare la mascherina fosse come completare lo sbarco in Normandia o conquistare la costituzione democratica. Un dibattito totalmente idiota. La mascherina serve a proteggere innanzitutto se stessi e le proprie famiglie“.