Blocco delle vaccinazioni, De Luca: “Colpa del Reddito di cittadinanza e del lavoro nero”. Il Presidente della Campania è tornato a parlare nella sua consueta diretta del venerdì pomeriggio. Vincenzo De Luca ha parlato dei contagi covid, del Green Pass e delle misure di contenimento della pandemia: “Abbiamo dati rassicuranti sul piano regionale e non registriamo picchi di contagio: non ci sono reparti ingolfati. Dovremmo aspettare altre 2 settimane per avere un quadro di maggiore certezza. Il dato negativo è rappresentato dal blocco delle vaccinazioni in Italia. Si fa fatica a fare la terza dose, infatti, registriamo una relativa fatica. Nemmeno la recente decisione del Green Pass ha aumentato la percentuale. In Campania abbiamo numero elevato dei lavoratori in nero, inoltre siamo la Regione con il livello più alto di Reddito di Cittadinanza“

Situazione covid in Italia

Continuano a scendere l’incidenza dei casi di Covid in Italia e l’indice di trasmissibilità Rt. Nel periodo 1 – 14 settembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,82 (range 0,81 – 0,82), al di sotto della soglia epidemica ed in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era 0.85. L’incidenza per il periodo 17-23 settembre è scesa a 45 casi ogni 100 mila abitanti rispetto al 54 della scorsa settimana.

Ciò emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale sull’epidemia da Covid-19 all’esame della cabina di regia che verra’ illustrato oggi. Il tasso di occupazione in terapia intensiva dei malati di Covid in Italia è in lieve diminuzione: al 5,4 con una riduzione del numero di persone ricoverate da 554 (14/09/2021) a 516 (21/09/2021) rispetto al 6,1 della settimana passata.

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale, secondo i dati al 21 settembre, diminuisce leggermente al 6,8% dal 7,2. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in lieve diminuzione da 4.165 (14/09/2021) a 3.937 (21/09/2021). I dati sono contenuti nella scheda di accompagnamento del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute.4

4 REGIONI-PROVINCE A RISCHIO MODERATO

Anche questa settimana sono 4 le Regioni/Province autonome (PA) che risultano classificate a rischio moderato: Piemonte, Bolzano, Trento e Valle d’Aosta. Le restanti 17 Regioni/PPAA risultano classificate a rischio basso. La scorsa settimana le regioni a rischio moderato erano invece Abruzzo, Molise (che escono dalla classificazione di rischio moderato), PA Bolzano e PA Trento, evidenzia la bozza.

Sono Sicilia, Provincia autonoma di Bolzano e Calabria le Regioni/PA che registrano questa settimana il valore più alto dell’incidenza di casi di Covid-19, uno degli indicatori decisionali chiave, sempre secondo la bozza. Registrano, rispettivamente, un’incidenza pari a 79,5 per 100mila abitanti (Sicilia), 70,6 (PA Bolzano) e 63,6 (Calabria). La percentuale più alta di occupazione di posti letto in area medica si ha invece in Calabria (18,5%), Sicilia (17,3%), Basilicata (15,4%). Per le terapie intensive, la maggiore occupazione è nella PA Bolzano (11,3%), Sicilia (10,7%) e Marche (9,6%).