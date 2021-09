Ruba un Rolex rosa da 25mila euro, arrestato pizzaiolo di Napoli. Ieri sera il Personale della Squadra Mobile e del Commissariato di Polizia di Stato di Paola, coadiuvato, nella fase informativa, da quello dell’omologo Ufficio di Genova, arrestava D.R. a Scalea. Si tratta di un 38enne residente a Napoli, pluripregiudicato, in esecuzione di Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Genova in data 18 settembre 2021, rispetto alla quale si rese irreperibile dal 20 settembre scorso.

UN ROLEX DA 25MILA EURO

In particolare, il predetto indagato, per come evidenziato nel provvedimento cautelare, è ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata in concorso. Lo scorso 13 gennaio rubò nel porto commerciale di Genova, un orologio Rolex modello Yacht Master in oro rosa del valore di circa 25mila euro al relativo proprietario. La cattura del 38enne è avvenuta a Scalea in una pizzeria dove lo stesso prestava la propria attività lavorativa stagionale. All’esito delle formalità di rito, l’indagato veniva associato presso la Casa Circondariale di Paola, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.