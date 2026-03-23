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Dehors ‘fuorilegge’ sequestrati a Giugliano, erano arredati con tavoli e poltroncine

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Dehors 'fuorilegge' sequestrati a Giugliano, erano arredati con tavoli e poltroncine
Dehors 'fuorilegge' sequestrati a Giugliano, erano arredati con tavoli e poltroncine
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La scorsa settimana, la Polizia Municipale di Giugliano in Campania, ha operato due sequestri di dehors, entrambi afferenti ad attività di bar, rappresentando nuove volumetria realizzate senza permesso a costruire.

Dehors ‘fuorilegge’ sequestrati a Giugliano, erano arredati con tavoli e poltroncine

In particolare nel primo intervento, effettuato in Corso Campano, è stato effettuato il sequestro preventivo di un dehors di 20 mq. e 60 mc., ubicato nelle immediate adiacente dell’attività di somministrazione, realizzato in alluminio, con vetrate e impianto elettrico stabilmente fissato al suolo. All’interno della struttura erano presenti tavoli e poltroncine.

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La struttura era completamente difforme da quella autorizzata dall’Ente. E’ stata deferita all’Autorità Giudiziaria una cittadina di 50 anni per abuso edilizio. Seguirà ordinanza comunale per la rimozione dell’abuso.

Nel secondo intervento, effettuato in via Ripuaria, è stato effettuato il sequestro preventivo di un dehors di 30 mq. e 90 mc., ubicato nelle immediate vicinanze dell’attività si somministrazione realizzato in ferro e vetro, controsoffittatura, minuto di impianto elettrico e di videosorveglianza interna, stabilmente fissato al suolo. E’ stato deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino di 49 anni per abuso edilizio. Seguirà ordinanza comunale per la rimozione dell’abuso.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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