I Carabinieri Forestali della stazione di Pozzuoli, nell’ambito di controlli finalizzati alla tutela del patrimonio boschivo e dei beni paesaggistici, hanno denunciato 3 imprenditori per Deturpamento di bellezze naturali e per aver eseguito opere in assenza di autorizzazione paesaggistica.

Dall’analisi delle immagini satellitari scattate in diversi periodi storici e da verifiche condotte sul territorio, i militari hanno accertato un progressivo disboscamento di una pineta, per oltre 3 ettari. L’area nella quale erano stati recisi senza alcuna autorizzazione decine di esemplari di pino domestico insiste in un terreno demaniale nel Comune di Giugliano in Campania, sottoposto a vincolo paesaggistico e dato in concessione alla società diretta dai 3 denunciati

Imprenditore sversa rifiuti vicino al campo rom di Giugliano, preso dai carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Giugliano in Campania hanno denunciato per smaltimento illecito di rifiuti un imprenditore edile 56enne di Napoli. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre era sull’Asse Mediano nelle vicinanze del campo rom. Il 56enne aveva appena abbandonato sul ciglio della strada 5 metri cubi di materiale di risulta edile che trasportava nel suo furgone. La presenza dell’uomo era stata segnalata da alcuni passanti ed i militari lo hanno fermato prima che fuggisse. Il mezzo di proprietà dell’imprenditore è stato sequestrato.