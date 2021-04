Una nera nube è stata avvistata dai residenti di Mugnano, Marano e Napoli. Secondo le prime segnalazione l’incendio si è verificato in un deposito di un ortofrutta in via Santa Maria a Cubito. Attività situata nella zona di confine tra i 3 Comuni. In tanti hanno allertato i vigili del fuoco che si sono recati sul posto dopo le chiamate. Restano da accertare le cause dell’incendio.

IL VIDEO DELLA NUBE CAUSATA DALL’INCENDIO