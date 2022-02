Prende l’alcol e si dà fuoco in cella, detenuto di Napoli gravemente ustionato

Prende l’alcol e si dà fuoco in carcere, detenuto di Napoli gravemente ustionato. Il 45enne si è ferito gravemente in seguito a quello che sembra un tentato suicidio. A quanto emerso l’uomo si è dato fuoco utilizzando dell’alcol. Comunque restano da chiarire i dettagli dell’episodio sul quale sono in corso indagini ma le sue condizioni sono ritenute molto serie. E’ stato portato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli. Il 45enne ha ustioni sul 70% del corpo. Indagini in corso sui motivi che hanno condotto l’uomo ad un gesto così eclatante e dai risvolti drammatici.

FUOCO IN CELLA, SALVATO DETENUTO AD ALESSANDRIA

Mercoledì pomeriggio verso l’una, in una cella del carcere di San Michele, un detenuto ha dato fuoco al materasso dopo aver distrutto tutto il resto. Pronto l’intervento della polizia penitenziaria con un agente che è entrato nel locale ormai in fiamme in soccorso. Detenuto messo in salvo e per spegnere l’incendio.

L’agente è rimasto dal fumo per cui si è reso necessario il ricovero all’ospedale di Alessandria. Le sue condizioni non sono gravi. Solo una settimana fa era stata registrata l’ennesima aggressione nel carcere di Piazza Don Soria quando un detenuto s’è scagliato contro due agenti, colpendoli con calci e pugni e lanciando degli oggetti che aveva intorno.