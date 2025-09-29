Di Lorenzo smonta la polemica KDB-Conte :”Sono cose che capitano”

PUBBLICITÀ

Durante il big match tra Milan e Napoli, è arrivata la prima sconfitta in campionato della stagione della squadra azzurra. Malumore per KDB.

La partita

A San Siro si è consumata una pagina importante per la stagione in corso, primo appuntamento duro per il Napoli di mister Conte che si è trovato ad affrontare un Milan in forma. La squadra di Max Allegri si è imposta per 2-1 sugli azzurri. Prima il 2-0 dei rossoneri, poi il gol che aveva riaperto la partita di De Bruyne su calcio di rigore.

Inutile il forcing finale del Napoli che schiaccia il Milan nella propri area, senza trovare il gol del pareggio. Acciuffata dunque dal Milan in vetta alla classifica, ora Lobotka e compagni dovranno affrontare prima l’impegno di Champions contro lo Sporting.

Partita di Champions che il Napoli giocherà tra infortuni e malumori interni: Lukaku ancora fuori e difesa che ha bisogno di tempo per riprendersi.

Da non sottovalutare anche ciò che è accaduto al minuto 72′ della super sfida contro il Milan.

La sostituzione di KDB

Con il risultato bloccato sul 2-1 per i rossoneri, Kevin De Bruyne (autore già di una rete), viene sostituito in favore di Eljif Elmas. Con lui esce anche Scott McTominay.

Questa scelta tecnica ha fatto infuriare la stella ex City che si è lasciato andare ad un atteggiamento di malumore abbastanza evidente, ma capitan Di Lorenzo ci ha tenuto specificare quanto non sia grave l’accaduto.

Il difensore italiano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della Rai sul ‘caso’ De Bruyne, tranquillizzando tutti i tifosi napoletani.

“Esagerato parlare di caso De Bruyne. Sono cose che nel calcio possono capitare. Non è niente di grave e ne parleremo internamente”.

Un intervento da vero capitano che ha capito subito la situazione. A fronte anche delle dichiarazioni di Conte, che sono state una presa di posizione importante. L’idea era quella di non creare dissidi interni e mantenere un andazzo positivo. La stagione è appena cominciata e bisogna affrontare ogni impegno con lo spirito giusto.