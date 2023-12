Confisca milionaria contro la donna legata al boss di camorra, c’è la sentenza

PUBBLICITÀ

La Cassazione ha confermato la confisca milionaria, come misura di prevenzione, contro una figura chiave nell’insediamento del clan Bove-De Paola ad Arezzo. Come riporta La Repubblica si tratta di Maria Assunta Fantasia, 60enne originaria di Benevento e già condannata per i suoi legami con la camorra. La Corte ha rigettato il suo ricorso e confermato la confisca per un patrimonio da 1,5 milioni di euro, formato da beni immobiliari, un’auto, patrimoni aziendali.

Questa è la prima volta che nelle Regione Toscana viene disposta in via definitiva una confisca di prevenzione, richiesta in precedenza dall’Ufficio Misure di Prevenzione della Procura di Firenze, diretto da Luca Tescaroli. Fantasia, secondo l’inchiesta di polizia e guardia di finanza sotto il coordinamento della Procura, all’età di 33 anni si era legata al capoclan Orazio de Paola che venne poi arrestato a fine anni Novanta.

SPROPORZIONE REDDITI

Ad Arezzo divenne la proprietaria di un noto night club utilizzando, per l’accusa, soldi provenienti da attività delittuose del gruppo, così il locale divenne punto di ritrovo e affari del clan. Diverse intercettazioni tra affiliati o vicini all’organizzazione permisero agli investigatori di scoprire che il night club si era trasformato in una base per coordinare la vendita di droga nella città toscana. Dopo il processo, la Guardia di Finanza ha ricostruito il patrimonio di Fantasia degli ultimi 30 anni (dal 1990 al 2018) e ha rilevato la sproporzione rispetto ai redditi dichiarati. A gennaio 2022 è arrivato così il decreto di confisca da 1,5 milioni, reso definitivo ora dalla Cassazione.