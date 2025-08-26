Disabile rapinato della collanina d’oro, vergogna in strada a Firenze

PUBBLICITÀ

Disabile rapinato della catenina d’oro che portava al collo a Firenze. Episodio è stato denunciato lunedì scorso dal Comitato Cittadini attivi San Jacopino. “E’ accaduto proprio davanti al negozio colpito dalla rapina un paio di settimane fa”, la tabaccheria dove la titolare mise in fuga il malvivente. “Due, sicuramente minori, hanno aspettato che il povero portatore di handicap in carrozzina fosse sotto il ponteggio dove ci sono i lavori di ristrutturazione dell’edificio – racconta il presidente Simone Gianfaldoni – Gli hanno strappato la catena d’oro che aveva al collo”.

La vittima cstava rientrando a casa con la spesa comprata al supermercato. “Le telecamere di un negozio vicino dovrebbero aver ripreso la scena, in pochissimi secondi si sono dileguati“, aggiunge Gianfaldoni. Sul posto sono intervenuti poi i carabinieri. “C’è immobilismo da parte delle istituzioni, non capiscono la gravità della situazione e l’esasperazione dei cittadini”, conclude il presidente del Comitato annunciando anche che lunedì 8 settembre ci sarà un presidio per la sicurezza davanti alla Prefettura.

La denuncia della vittima

“Da cinque anni la mia vita scorre su una carrozzina. Ho imparato a guardare il mondo da un’altezza diversa, a misurare i passi che non faccio più, a riconoscere la fragilità che ci abita Oggi, in pieno giorno, sono stato vittima di una rapina. Mi hanno colpito non solo nel corpo, ma nella dignità. Mi sono sentito indifeso, esposto, come se la mia condizione fosse un bersaglio facile da sfruttare. In quell’istante il tempo si è fermato: il cuore che batte troppo veloce, il fiato che si spezza, lo sguardo che cerca invano un riparo.

Non era solo la perdita di un oggetto, era la violenza che ti entra dentro, che ti fa sentire nudo davanti all’arroganza degli altri. Eppure, anche così, non voglio tacere“, ha denunciato Michele attraverso i social.