Disposto piano traffico per l’arrivo di Giorgia Meloni a Napoli: le novità

In vista della partecipazione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all’evento politico in programma venerdì 14 novembre 2025 presso il teatro Palapartenope, il Comune di Napoli ha istituito un particolare dispositivo di circolazione che interesserà alcune strade della Municipalità 10.

Le misure sono state adottate per garantire sicurezza e ordine pubblico durante la visita della premier e comporteranno divieti di sosta, fermata e transito in diverse aree a partire dalla mezzanotte di venerdì.

Ecco nel dettaglio le disposizioni previste:

Dalle ore 00:00 del 14 novembre e fino a cessate esigenze:

sospesi tutti gli stalli di sosta (a pagamento, per motocicli, carico/scarico, taxi e ogni altra tipologia di sosta autorizzata) in Via Barbagallo – su entrambi i lati; Via Labriola – su entrambi i lati; Viale Giochi del Mediterraneo, dall’incrocio con Via Labriola fino a Via Nuova Agnano – su entrambi i lati; Via Terracina – su entrambi i lati.

sospesi tutti gli stalli di sosta (a pagamento, per motocicli, carico/scarico, taxi e ogni altra tipologia di sosta autorizzata) in

Dalle ore 00:00 del 14 novembre: istituito anche il divieto di sosta e di fermata nei tratti sopra indicati.

Dalle ore 13:00 del 14 novembre e fino a cessate esigenze:

istituito il divieto di transito veicolare (eccetto veicoli di emergenza, soccorso, Forze dell’Ordine e autorizzati) in: Via Barbagallo; Via Labriola; Viale Giochi del Mediterraneo, nel tratto tra Via Labriola e Via Nuova Agnano.

istituito il divieto di transito veicolare (eccetto veicoli di emergenza, soccorso, Forze dell'Ordine e autorizzati) in:

Dalle ore 13:00 del 14 novembre: sospese le fermate bus ANM ubicate in Via Barbagallo, Via Labriola e Viale Giochi del Mediterraneo.

Dalle ore 08:00 del 14 novembre: divieto di sosta anche nell’area parcheggio di Via Barbagallo n. 42, riservata ai veicoli delle Forze dell’Ordine impegnati nel servizio di ordine pubblico.

Il dispositivo resterà in vigore fino al termine dell’evento e alla cessazione delle esigenze di sicurezza.

