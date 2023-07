In Campania parte il servizio dello psicologo di base, De Luca: “Orgogliosi”

PUBBLICITÀ

Ieri mattina è stato presentato il primo servizio di psicologia di base in Italia, realizzato dalla Regione Campania grazie alla legge regionale approvata nel 2020. Dunque lavoreranno i primi 146 psicologi nei distretti sanitari che opereranno all’interno delle strutture sanitarie in sinergia con i medici di medicina generale, i pediatri e gli altri specialisti per individuare in maniera più rapida i segnali di sofferenza mentale e garantire percorsi terapici più efficaci ai pazienti e maggiore supporto alle famiglie.

Il presidente Vincenzo De Luca ha annunciato con orgoglio il risultato raggiunto: “È una vera e propria rivoluzione nel modo di trattare e gestire la salute mentale. Diventa così effettivo un servizio di grande civiltà, un sostegno concreto per tante famiglie e soprattutto per tanti giovani provati dagli anni pesanti del covid, dagli effetti provocati dall’isolamento sociale, dall’esplosione di problematiche legate all’uso di droghe e dal disagio determinato dall’utilizzo alienante delle nuove tecnologie. Siamo davvero orgogliosi di essere stati i primi in Italia ad istituire la figura degli psicologi di base. Ci auguriamo adesso che Governo e Parlamento approvino al più presto una normativa nazionale per estendere questo servizio a tutto il paese in modo da avere più fondi e strumenti per incrementare le assunzioni di giovani professionisti“.