Divieti di transito e sensi unici, il dispositivo traffico del Comune per il “Napoli Pride”

Sabato 01 luglio 2023 si terrà a Napoli la manifestazione “Napoli Pride”. Per l’occasione, il Comune ha emanato un’ordinanza traffico. Il dispositivo prevede l’istituzione per il giorno in questione:

A) dalle ore 8:00 e fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione forzata in via Enrico Pessina con contestuale sospensione delle aree di sosta regolamentata a tariffa senza custodia (cd strisce blu) e delle aree di sosta riservate;



B) dalle ore 15:00 e fino a cessate esigenze:



a) il divieto di transito veicolare, ad eccezione dei veicoli autorizzati, delle forze di Polizia, dei mezzi di soccorso e di emergenza:

1. nei tratti di strada di volta in volta interessati dal passaggio del corteo: via Enrico Pessina (da via Broggia a piazza Dante), piazza Dante, via Toledo (da piazza Dante a piazza Salvo D’Acquisto), piazza Salvo D’Acquisto, via Cesare Battisti, piazza Matteotti, via Medina, piazza Municipio, via San Carlo, piazza Trieste e Trento , p iazza del Plebiscito , via Cesario Console, via Nazario Sauro, via Partenope, via Francesco Caracciolo ( da piazza Vittoria alla confluenza con viale Anton Dohrn), rotonda Diaz;

2. in via Monteoliveto, in direzione piazza 7 Settembre;

3. nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l’edificio del Comiliter;

4. in via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria eccetto: i veicoli dei residenti e i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, che circoleranno a senso unico alternato;

5. in viale Anton Dohrn;

6. in via Ammiraglio Ferdinando Acton, nel tratto compreso tra la galleria della Vittoria e via Cesario Console, eccetto i residenti della zona di Santa Lucia;



b) il senso unico di circolazione:

1. in via Chiatamone, dalla confluenza con via Santa Lucia all’intersezione con la galleria Vittoria;

2. in piazza Carolina, dalla confluenza di via Gennaro Serra a quella di via Chiaia;

3. in via Chiaia, da piazza Carolina a via Gaetano Filangieri;



c) la sospensione:

1. dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) in via San Carlo e in piazza Carolina;

2. del percorso di mobilità ciclistica in via Partenope e in via Francesco Caracciolo;



d) il divieto di sosta con rimozione forzata in via Nazario Sauro, viale Anton Dohrn e via Cesario Console.

