Presentata la ‘Venere degli stracci’, l’installazione si trova in piazza Municipio a Napoli

Presentata la «Venere degli stracci», installazione monumentale di Michelangelo Pistoletto in piazza Municipio, a Palazzo San Giacomo in occasione del novantesimo compleanno dell’artista. L’intervento, finanziato coi fondi della Città Metropolitana, rientra nel progetto «Napoli contemporanea», che assegna all’arte del nostro tempo il potere di riqualificare e di attribuire nuovi significati a luoghi e spazi della città. Una Venere neoclassica costretta a fissare una montagna di abiti dismessi: è questa l’opera dell’artista biellese, creata nel 1967 e riprodotta ora in formato gigante per Napoli. L’installazione suggerisce il contrasto fra la bellezza, immobile e duratura, della statua e la caducità degli oggetti del nostro tempo, in quella società dei consumi che brucia la durata delle cose nel volgere breve d’una stagione.

L’installazione di Pistoletto costituisce la seconda tappa del percorso di «Napoli contemporanea», che fa seguito all’inaugurazione – avvenuta la settimana scorsa – dell’opera «Questi miei fantasmi» di Antonio Marras, collocata a ridosso dell’Università Federico II.