Scende dal taxi e viene investita a Napoli, ricoverata in prognosi riservata

Era appena scesa dal taxi per recuperare la sua auto, quando è stata investita in pieno da un veicolo in corsa. Protagonista suo malgrado della vicenda quest’oggi una 66enne.

Teatro ancora una volta via Miano nei pressi del Bosco di Capodimonte già oggetto di numerosissimi sinistri stradali, in alcuni casi anche fatali per i pedoni.

A chiamare i soccorsi alcuni dei presenti, con l’ambulanza del 118 sopraggiunta in via Miano per prestare le cure alla 66enne. Le condizioni della donna sono apparse subito serie, tali da richiedere il ricovero all’Ospedale Cardarelli. La 66enne è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Ad effettuare i rilievi sul posto gli agenti della Polizia municipale della Sezione Infortunistica di Napoli diretta dal capitano Antonio Muriano. I caschi bianchi hanno identificato il conducente dell’auto, fermatosi dopo lo scontro.

L’allarme della consigliera municipale dopo l’incidente

«Ancora un incidente grave e sempre nello stesso punto. Abbiamo collegialmente presentato un nuovo documento per chiedere al Comune di installare attraversamenti pedonali in via Miano e altri deterrenti alla forte velocità» ricorda la consigliera della Terza Municipalità Giuliana De Lorenzo.