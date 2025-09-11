Donna si perde mentre era a raccogliere funghi nei boschi, salvata dalla Protezione Civile di Napoli

PUBBLICITÀ

Attimi di paura ma per fortuna lieto fine per una 71enne di Gioia Sannitica, nell’alto casertano, che nel pomeriggio di ieri si era persa nei boschi di San Potito Sannitico mentre raccoglieva funghi insieme al marito. La donna, ad un certo punto, si era allontanata di qualche metro per cercare altri funghi, ma non era più riuscita a ritrovare il coniuge e la strada del ritorno.

Le ricerche sono scattate immediatamente, coinvolgendo Carabinieri, Vigili del Fuoco, personale del Soccorso Alpino, volontari Cinofili della Protezione Civile di Napoli volontari e sanitari del 118, coordinati dal centro operativo della Prefettura di Caserta attivato per l’emergenza. Per ore si è temuto il peggio, anche a causa della fitta vegetazione della zona e del calare della notte.Questa mattina, intorno alle 10, la buona notizia: la signora è stata rintracciata a Castello del Matese. Stanca e spaventata, ma in buone condizioni di salute, è stata visitata sul posto dal personale medico, che ha escluso la necessità di cure ospedaliere.

PUBBLICITÀ

Il centro di coordinamento ha quindi dichiarato concluse le operazioni. Grande il sollievo della famiglia e della comunità locale, che ha seguito con apprensione l’evolversi della vicenda.