Donnarumma snobba il Napoli per la corsa scudetto: “Il Milan è favorito”

Il portiere della nazionale italiana ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, parlando anche di scudetto. Gianluigi Donnarumma, nuovo portiere del Manchester City, è stato intervistato dalla Gazzetta per parlare della situazione ai vertici della classifica in Italia.

La classifica vede momentaneamente il Milan (ex squadra di Donnarumma) primo da solo, con 16 punti dopo 7 giornate. La squadra di Allegri sembra nuovamente in corsa per lo scudetto. Le parole di Gigio:

“Milan da scudetto? Milan dalle grandi ambizioni, ho parlato con persone che conosco bene e che vivono l’ambiente rossonero: là dentro ci credono, e fanno bene a farlo”.

I ricordi di Gianluigi Donnarumma sono sicuramente legati ai rossoneri, squadra che lo ha fatto esordire tra i professionisti a soli 16 anni e per la quale ha giocato 6 stagioni.

Il portiere crede fermamente nelle qualità della sua ex squadra e la vede lanciata per vincere il ventesimo scudetto della storia.

Le parole su Inter e Napoli

Il numero 1 dell’Italia ha parlato anche sulle altre contendenti per la vittoria del campionato, la corsa allo scudetto è piena di squadre che si trovano momentaneamente a pochissimi punti di differenza.

“La forza dell’Inter, un gruppo collaudato che si nutre delle conoscenze recenti: la conferma di Conte a Napoli, con tutta l’energia e la bravura di un tecnico campione d’Italia: la nuova Roma di Gasperini, con ampi margini di crescita: e infine la Juventus, sempre da prendere in considerazione. C’è davvero da divertirsi”.

Serie A che sta facendo divertire, a quanto pare, anche a chi la guarda da fuori. Nonostante la poca spettacolarità del campionato, almeno la vincitrice non è quasi mai scontata. A differenza di un campionato come la Ligue One, dove a vincere era praticamente sempre il PSG (altra ex squadra di Donnarumma).

Oggi Gigio è l’estremo difensore del Manchester City, che si trova seconda a 3 punti dall’Arsenal.