Il Napoli crolla a Torino: Lucca tra i peggiori, Lang a centimetri dal pareggio

Torino-Napoli è giunta al termine. Gli azzurri escono sconfitti da Torino.

Com’è andata la gara ?

I granata passano in avanti al 32esimo minuto grazie all’ex Simeone e concludono così in vantaggio la prima frazione di gioco. Un primo tempo in cui gli azzurri seppur pericolosi in alcuni frangenti, concedono anche un tiro dal limite a Vlasic al 15esimo di gioco che finisce sul palo. Nella ripresa invece parte forte il Napoli che riesce a creare panico nella difesa granata. Grandissima chance per De Bruyne al 68esimo di gioco su palla di Lang. Il belga però spara alto in curva. Dal 70esimo in poi sale in cattedra Anguissa, con un paio di colpi di testa in cui Israel deve metterci i guantoni. Nel finale al 95esimo rete annullata a Lang che sarebbe valsa il pareggio per gli azzurri.

Le pagelle di Torino-Napoli:

Milinkovic Savic 6: prestazione serena del portierone serbo. Sul gol del Cholito ha poche colpe. Controlla e cerca di far ripartire la squadra in più occasioni. Alcune parate non troppo difficili su tentativi di Adams e Vlasic.

Di Lorenzo 5,5: ancora non il miglior Giovanni. Partita non perfetta e con alcuni palloni persi anche sotto pressione da parte dell’avversario. Il capitano azzurro è parso ancora fuori condizione e poco lucido in determinate circostanze.

Juan Jesus 5,5: pesa per lui quel cartellino al decimo minuto di gioco. Una gara non brillante come le precedenti in cui aveva mostrato affidabilità e solidità. Il cambio è soprattutto frutto dell’ammonizione.

Beukema 6: partita seria e dispendiosa del centrale olandese. Molto solido ed attento, concede poco all’avversario e tampona gli errori dei compagni di reparto

Olivera 5: in questa stagione non è il calciatore a cui eravamo abituati. L’uruguaiano non commette gravi errori ma, ciò nonostante non riesce a trovare l’intesa vincente col collega Spinazzola sulla fascia sinistra di gioco.

Anguissa 6,5: tra i migliori in casa Napoli. Uno dei pochi che si fa sentire e attacca l’area di rigore con costanza. Due colpi di testa insidiosi in cui il portiere granata deve superarsi. Lotta in mezzo al campo e fa valere la sua fisicità.

Gilmour 5: la sua prestazione è sottotono. Causa il gol granata di Simeone e non riesce a tenere in equilibrio il centrocampo partenopeo. L’assenza di Lobotka pesa e lo scozzese non l’ha sostituito degnamente. Più volte Conte lamenta la sua poca aggressività che talvolta gli fa perdere delle palle velenose.

De Bruyne 6: partita viva del belga. Si prende le responsabilità in più occasioni, calciando una buona punizione a fine primo tempo seppur lenta e prevedibile. A metà primo tempo il suo destro a giro viene deviato di testa da Coco e per poco finisce in rete. Poco lucido nella ripresa sul pallone di Lang, che spara alto in curva. Alcuni palloni interessanti messi in area di rigore.

Neres 6: molto meglio rispetto alla gara contro il Genoa. Corre, attacca la profondità e mette qualche buon pallone in aria di rigore. Da dimenticare la punizione battuta dal limite dell’aria di rigore a fine primo tempo. La sua imprevedibilità mette pericolo tra i difensori granata, ma non basta.

Spinazzola 6,5: forse il migliore in casa Napoli. Sulla fascia sinistra, stavolta schierato alto crea panico e mette bei cross in area. Un buon tiro da fuori ad inizio ripresa, un altro alto in curva poco dopo. Leonardo però non molla mai e conferma il buon momento di forma.

Lucca 5: ancora timido e poco partecipe alla manovra azzurra. Lorenzo oggi doveva sostituire l’ottimo Hojlund ma la gara non è stata all’altezza. Poco brillante nell’area di rigore. Qualche buona punizione conquistata a limite dell’aria di rigore, ma molti palloni persi che potevano far salire la squadra.

I voti dei subentrati in casa Napoli

Buongiorno 6: partita solida dell’ex capitano granata. Il suo ingresso in campo fa felice sicuramente Conte che ritrova un pezzo pregiato della rosa.

Lang 6,5: ingresso da top per l’olandese. Prima un pallone per De Bruyne che spara alto e poi il gol annullato al 96esimo che avrebbe permesso agli azzurri di pareggiare.

Politano, entrato nella ripresa si mostra lucido e mette buoni palloni in area. Elmas poco pervenuto. Al 74esimo entra anche il giovane Ambrosino che mette minuti con la maglia partenopea.