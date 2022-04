Doppio blitz del Falchi della Squadra Mobile, due arresti a Soccavo e Fuorigrotta

Doppia operazione della polizia tra Fuorigrotta e Soccavo. Ieri pomeriggio un agente dei Falchi della Squadra Mobile, libero dal servizio, ha notato in via Brigata Bologna un giovane a bordo di uno scooter che, dopo essersi avvicinato al conducente di un’auto, gli ha consegnato qualcosa allontanandosi velocemente mentre la vettura è ripartita. Il poliziotto, a bordo del suo veicolo, ha inseguito l’automobilista fino a via Leopardi dove lo ha bloccato trovandolo in possesso di 5 panetti di hashish per circa 500 grammi. S.R., 31enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Martedì sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Palazziello un uomo che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di una pistola a tamburo calibro 38 caricata con 5 cartucce e risultata rubata nel dicembre 2019 e un involucro contenente 0,35 grammi di cocaina. Inoltre, gli agenti hanno effettuato un controllo nell’appartamento dell’uomo dove hanno rinvenuto 20 bustine contenenti 22 grammi circa di marijuana, una busta con 110 grammi circa della stessa sostanza, 33 bustine con 80 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

G.V., 23enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di arma comune da sparo con relativo munizionamento, ricettazione e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.