Doppio femminicidio: uccide la compagna, la ex e poi si toglie la vita

Ha ucciso la compagna e la ex e poi si è suicidato. In mattinata, il primo omicidio. La vittima è Lidia Miljkovic, 42 anni di origine serba e residente a Schio, in provincia di Vicenza. L’ha uccisa a colpi di pistola, in strada. Poi il killer è fuggito. Lo hanno trovato nel pomeriggio, morto, dentro un’automobile in una piazzola della Tangenziale Ovest. All’interno del veicolo c’era anche un altro corpo, di un’altra donna: l’ipotesi è che si tratti della nuova compagna. Entrambi i corpi presentano ferite d’arma da fuoco. Nell’auto è stato trovato anche dell’esplosivo.

Il primo femminicidio: l’ex compagna uccisa dopo che aveva accompagnato i figli a scuola

Il primo femminicidio è avvenuto nel quartiere Gogna a Vicenza. Lidia Miljkovic aveva appena accompagnato i figli a scuola ed era tornata alla sua auto. L’ipotesi è che avesse un appuntamento con l’ex compagno. L’uomo ha sparato una raffica di colpi, diversi quelli andati a segno. Alcuni residenti, addirittura, hanno riferito ai giornalisti di aver sentito sei spari. Il corpo è stato trovato riverso sull’asfalto vicino alla vettura con cui era giunta sul posto. Dopo i primi accertamenti è emerso che la donna era già stata picchiata dall’ex compagno e che nel 2019 era stata emessa nei confronti dell’uomo un’ordinanza di divieto di avvicinamento.

L’uomo trovato privo di vita con un altro cadavere, sarebbe quello dell’attuale compagna

Gli agenti della Questura di Vicenza, la Polizia ferroviaria e i carabinieri avevano avviato una caccia all’uomo in tutta la provincia di Vicenza e sulla direttrice della vicina ferrovia e dell’autostrada A4. Gli agenti hanno, infine, trovato l’uomo privo di vita nell’automobile, insieme a un altro cadavere. Secondo i primi accertamenti, potrebbe essere l’attuale compagna del killer. La vettura è sottoposta ad accertamenti da parte degli artificieri della Questura, che hanno rotto i finestrini per ispezionare il contenuto dell’abitacolo. Gli accertamenti degli artificieri della Polizia hanno portato al rinvenimento di esplosivi nell’automobile. Sono in corso i lavori per l’eventuale disinnesco del materiale.