Doppio infanticidio in Calabria, il fidanzato della 25enne indagato per favoreggiamento

È indagato in stato di libertà per favoreggiamento personale, il fidanzato della 25enne posta stamani agli arresti domiciliari a Reggio Calabria con l’accusa di avere soffocato i due figli appena partoriti, poi avvolti in una coperta e nascosti nell’armadio di casa. Un peso nelle indagini della Squadra mobile reggina che hanno portato poi all’arresto lo ha avuto anche l’analisi dei messaggi scambiati nel corso degli anni tra la donna ed il fidanzato.

Tra l’altro è emerso come la giovane coppia avesse già vissuto una identica situazione nell’anno 2022, “con forti disaccordi tra i due circa il fatto di tenere o meno il figlio” – evidenziano gli inquirenti – fino al mese di agosto, data in cui la donna avrebbe partorito e soppresso il corpo del neonato appena partorito.

