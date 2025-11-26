PUBBLICITÀ

Dramma a Castellammare di Stabia. Un anziano, Aniello Formicuzzi di 93 anni, è stato ritrovato senza vita in una scarpata nei pressi della frazione Ponte Persica. Dell’anziano non si avevano più notizie da due giorni, i familiari ne avevano denunciato la scomparsa nella giornata di lunedì 24 novembre.

Il suo corpo dell’anziano è stato ritrovato questa mattina, a poca distanza da un sentiero secondario che costeggia la zona.

PUBBLICITÀ

Dramma a Castellammare, Aniello ritrovato senza vita in una scarpata

Le ricerche erano scattate immediatamente dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla famiglia, preoccupata dal mancato rientro dell’uomo. Fin dalle prime ore, squadre di volontari, vigili del fuoco e protezione civile avevano battuto l’area circostante l’abitazione e i percorsi abitualmente frequentati dal 93enne, senza tuttavia individuare tracce utili.

Il ritrovamento è avvenuto questa mattina intorno alle 9, quando uno dei gruppi impegnati nelle perlustrazioni ha notato un dettaglio nella vegetazione che ha attirato l’attenzione. Avvicinandosi, i soccorritori hanno purtroppo constatato che si trattava del corpo privo di vita di Formicuzzi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Saranno ora gli accertamenti delle autorità a chiarire la dinamica dell’accaduto.

La comunità locale, profondamente colpita dalla notizia, si è stretta attorno alla famiglia Formicuzzi, molto conosciuta e stimata in zona. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore, a testimonianza dell’affetto e della vicinanza del territorio.

Gli inquirenti proseguiranno nelle prossime ore con gli accertamenti di rito, mentre la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori verifiche.