Dramma in piazza a Castellammare, anziano muore dopo aver battuto la testa

Tragedia a Castellammare di Stabia dove questa mattina una persona non vedente è morta in piazza Matteotti.

Poco prima delle 13 la vittima era nella centralissima piazza quando, per cause da accertare, è caduto battendo violentemente la testa al suolo. Potrebbe essersi trattato di un malore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 – che ne hanno constatato il decesso – e i carabinieri che stanno indagando sulla tragedia. L’uomo era molto conosciuto in zona.

Questa mattina, in piazza, procedeva accompagnato dal suo cane guida. Accanto al cadavere è stato ritrovato anche il bastone che usava per aiutarsi.