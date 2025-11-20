PUBBLICITÀ
Dramma in piazza a Castellammare, anziano muore dopo aver battuto la testa

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Tragedia a Castellammare di Stabia dove questa mattina una persona non vedente è morta in piazza Matteotti.

Poco prima delle 13 la vittima era nella centralissima piazza quando, per cause da accertare, è caduto battendo violentemente la testa al suolo. Potrebbe essersi trattato di un malore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 – che ne hanno constatato il decesso – e i carabinieri che stanno indagando sulla tragedia. L’uomo era molto conosciuto in zona.

Questa mattina, in piazza, procedeva accompagnato dal suo cane guida. Accanto al cadavere è stato ritrovato anche il bastone che usava per aiutarsi.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

