Droga a fiumi tra Napoli e Melito, cinque arresti della polizia

PUBBLICITÀ

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in Corso Europa a Melito di Napoli, hanno notato il 18enne che, in cambio di denaro, stava cedendo qualcosa ad una persona. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il predetto, trovandolo in possesso di

PUBBLICITÀ

29 involucri di cocaina del peso di 19 grammi, 23 involucri di hashish del peso di 45 grammi e 33 bustine di marijuana del peso di 41 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 5 soggetti, di cui una 40enne di Isernia, un 40enne della Guinea e 3 napoletani di 49, 26 e 34 anni, tutti con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Piazza San Francesco di Paola, hanno notato due persone, la 40enne di Isernia e il 40enne della Guinea che, in cambio di una banconota, hanno ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente.

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato i predetti, trovandoli in possesso di 3 involucri di cocaina e di 145 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Ancora, i Falchi della Squadra Mobile di Napoli, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazzetta Nilo, hanno controllato il 49enne ed il 26enne, trovandoli in possesso di 4 dosi di cocaina e di circa 70 euro.

Infine, i poliziotti del Commissariato San Paolo, nel transitare in via Diocleziano, hanno controllato un’autovettura con a bordo il 34enne, trovandolo in possesso di 2 bustine contenenti circa 9 grammi di marijuana e di una bustina della cosiddetta “droga dello stupro”.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.