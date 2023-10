Droga a San Giovanni a Teduccio, Emilia Dolce spedita ai domiciliari

PUBBLICITÀ

Arresto convalidati con concessione degli arresti domiciliari. Questa la decisione presa dal giudice per le indagini preliminari Luca Rossetti per Emilia Dolce, la donna arrestata due giorni fa su Corso San Giovanni durante un blitz effettuato dagli agenti del locale commissariato (guidato da Raffaele Pelliccia). Accuse ridimensionate per la donna grazie all’intervento del suo legale, l’abile avvocato Mauro Zollo, che è riuscito a ottenere un buon risultato per la sua assistita nonostante il quadro probatorio a suo carico. La donna infatti è stata arrestata dagli agenti che hanno scoperto presso la sua abitazione 450 grammi di marijuana e 180 di hashish. Nel corso di un controllo presso l’abitazione della donna i poliziotti hanno infatti rinvenuto, nascosti in un armadio, un cofanetto con

all’interno cinque panetti di hashish per un peso complessivo pari a circa 450 grammi e una busta di marijuana di circa 180 grammi. Inoltre, in un ripostiglio, i poliziotti hanno trovato anche diverso materiale per confezionare la droga. Tutti elementi che hanno portato all’arresto della donna.