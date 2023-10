Incidente per i tecnici di Rita De Crescenzo, lei chiede scusa sui social

PUBBLICITÀ

Non ha potuto prendere parte ad una festa in provincia di Caserta e si è scusata con i suoi fan. Rita De Crescenzo era attesa a Presenzano per uno dei suoi show ma lo spettacolo è saltato a causa di un incidente che ha visto coinvolti i suoi fonici. Come si apprende il furgoncino che trasportava le attrezzature di scena per lo spettacolo è stato tamponato ad un passaggio a livello da un tir che non è riuscito ad arrestare la sua corsa. Tanto spavento ma nessun ferito per i collaboratori della De Crescenzo che si è scusata con un post con tanto di foto sui social.