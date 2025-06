Cocaina e hashish no stop in provincia di Napoli, scarcerato Corrado

PUBBLICITÀ

Domiciliari. Nonostante le pesanti accuse a suo carico. Questa la decisione del gip del tribunale di Napoli per Alessandro Corrado, il 47enne arrestato lo scorso ottobre in un blitz congiunto di polizia di Stato e guardia di finanza perché ritenuto a capo di una holding dedita allo smercio di cocaina e hashish. A prevalere sono state le argomentazioni dei suoi legali, gli avvocati Leopoldo Perone e Domenico Dello Iacono, che sono riusciti ad attenuare la misura cautelare per il loro assistito.

Corrado fu identificato dalle forze dell’ordine anche grazie alla sua partecipazione ad un singolare evento di cronaca che lo vide tra i protagonisti di una rissa tra italiani e spagnoli scattata in una spiaggia di Marina Grande dopo l’uccisione a colpi di pietra di un gabbiano “colpevole” di avergli scippato il panino.

PUBBLICITÀ

I finanzieri e i poliziotti, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizza, lo pedinarono dopo l’episodio che ha avuto una vasta eco, in particolare sui social network con dei video.

A Corrado i finanzieri hanno sequestrato un bar e una pizzeria di via Arenaccia, la “Pizzeria Serenella” e l’“Alexander Café”, all’interno della quale teneva summit e incontri con i clienti interessati ad acquistare la sua droga, e anche una Jeep “Renegade”, una Smart e uno scooter Honda “Sh 150”.

PUBBLICITÀ