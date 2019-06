Droga da Marano a Fuorigrotta, in manette un’insospettabile. FOTO

Custodiva in Casa oltre un chilo di marijuana e 500 grammi di hashish divisi in 5 panetti, arrestata dai carabinieri dopo una perquisizione domiciliare. M.A. 43 anni, si trova ora un carcere in attesa dell’udienza di convalida. A condurre l’operazione, i militari dell’Arma di via Lazio e quelli di Napoli della sezione operativa di via Consalvo. L’ipotesi è che la donna confezionasse le dosi per lo spaccio ed utilizzasse la sua abitazione come base