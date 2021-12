Droga tra Roma e Marano, chiesta la stangata per i Gala e gli Orlando

Traffico di droga tra Roma e Marano, per i presunti ras del gruppo Orlando sembra essere arrivato il momento della verità. Il pubblico ministero Visone ha infatti presentato le sue richieste per i componenti del gruppo di Marano: 20 gli anni chiesti per Antonio Gala, 16 per Giacomo e Paolo Gala, 6 anni e otto mesi per il collaboratore di giustizia Teodoro Giannuzzi, 12 anni per Ciro Moccia e 9 per Lleshaj Shkelqim. Secondo la Procura farebbero parte di un gruppo che, guidato da Antonio Gala, secondo i magistrati, avrebbe stretto negli anni un’alleanza con gli Orlando, in particolare con Armando Lubrano e Celestino De Fenza. Un accordo per la droga svelato anche grazie alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Teodoro Giannuzzi. La droga, a Roma, arrivava grazie ai canali messi in piedi da Gala. Attraverso una serie di intercettazioni relative agli indagati i magistrati sono venuti a conoscenza anche dell’esistenza di un canale boliviano attraverso cui arrivava la cocaina.