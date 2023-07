PUBBLICITÀ

Colpo allo spaccio sul litorale Domizio, 5 arresti e sequestro da 12mila euro. Stanotte tra Mondragone e Castel Volturno i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, con il supporto del Comando Provinciale di Caserta e degli assetti specialistici S.O.S., cinofili ed elicotteristi del 7° NEC, nel contesto di una articolata attività d’indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari coercitive, emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria C.V., che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 indagati e la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giustizia per altri 2 indagati, per i reati di detenzione e cessione di droga.

IL VIDEO DEL BLITZ SUL LITORALE DOMIZIO

COCAINA, EROINA E CRACK

Il provvedimento scaturisce dagli esiti delle indagini che hanno consentito di accertare, tra i mesi di giugno 2020 e marzo 2021, le condotte criminali poste in essere dagli odierni destinatari delle misura, tutti cittadini extracomunitari, che avevano avviato in maniera continuativa una florida attività di spaccio di eroina , cocaina e crack a Mondragone e Castel Volturno, presso aree urbane degradate, ad acquirenti per lo più italiani, di fascia d’età compresa tra i 20 e i 50 anni, provenienti da altri comuni della provincia di Caserta e anche dal basso Lazio.

Nel corso delle indagini sono stati operati molteplici recuperi di sostanza stupefacente e arresti in flagranza. I destinatari dei provvedimenti cautelari sono da ritenersi innocenti fino alla sentenza definitiva e le misure cautelari sono state adottate senza il contraddittorio con le parti e le difese, e il contraddittorio avverrà innanzi al Giudice terzo che potrà valutare anche l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati.

IL SEQUESTRO

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, nel corso di un contestuale ampio servizio di controllo straordinario del territorio del litorale Domitio di Mondragone e Castel Volturno, volto alla prevenzione e repressione dei reati, hanno effettuato numerose perquisizioni che hanno portato al sequestro di 215 grammi di sostanza cocaina pura, di 40 grammi di hashish, di euro 12.365, e di un bilancino di precisione ed all’arresto in flagranza di due persone.