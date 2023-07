Vincenzo Iannone trovato carbonizzato in auto a Marano, c’è un indagato per omicidio e distruzione di cadavere

PUBBLICITÀ

C’è un indagato per la morte di Vincenzo Iannone, il pusher di 47 anni ritrovato carbonizzato in un’auto lo scorso 16 luglio nella zona collinare di Marano di Napoli. A riportare la notizia è l’Ansa. All’uomo, i carabinieri e la Direzione distrettuale antimafia contestano i reati di omicidio aggravato dalle modalità mafiose e distruzione di cadavere. Qualche giorno fa all’indagato sono stati sequestrati degli indumenti, il cellulare e una vettura, sui quali verranno eseguiti degli accertamenti irripetibili delegati al Ris.

Lo scorso 19 luglio è stata anche eseguita l’autopsia sul cadavere della vittima che avrebbe fugato i dubbi degli inquirenti sulle modalità della morte, che potrebbe essere maturata a causa della sua attività illegale.

Si scava nella vita di Vincenzo Iannone, il 47enne morto carbonizzato all’interno di una utilitaria ritrovata l’altra mattina in via Pigno. L’uomo, secondo i carabinieri della compagnia di Marano, era inserito da molti anni in un circuito di piccolo spaccio autonomo guidato e “tollerato” dalle cosche del territorio. Iannone, che aveva qualche precedente per spaccio di hashish, non era un affiliato, ma era comunque ritenuto vicino agli ambienti della criminalità organizzata.

Vicino all’auto della vittima, una Hyundai, i vigili del fuoco non hanno rinvenuto inneschi. La vittima potrebbe aver pagato con la vita per una partita di droga non pagata o potrebbe aver – senza il preventivo benestare dei padrini locali – allargato troppo il proprio raggio di azione.