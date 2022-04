Sequestrata ‘la droga di Putin’ in Campania, 2 kg di hashish con la foto dello Zar

Sequestrati svariati panetti di hashish a Nocera Inferiore, tutti contraddistinti da un logo particolare: il volto del leader del Cremlino Vladimir Putin. Il colpevole della refurtiva è un giovane nocerino messo, a seguito dei fatti, agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

I panetti “di Putin”

Due chili di hashish suddivisi in svariati panetti, sopra ad ognuno dei quali vi è un adesivo con il volto di Vladimir Putin mentre imbraccia un fucile. Tra il “patrimonio” del giovane Noverino i poliziotti hanno sequestrato anche 50 grammi di cocaina, ancora in pietra, diversi bilancini e del materiale di confezionamento. Il giovane incensurato alla vista dei poliziotti aveva provato a scappare, la scena ha da subito insospettito gli agenti. Successivamente infatti i poliziotti hanno poi fermato, nei pressi dei parcheggi della stazione, il fuggitivo. Il caso del giovane, che deve ora rispondere per detenzione d stupefacenti a scopo di spaccio, e della “curiosa” ‘droga di Putin’ non è nuovo.

La “moda” del logo che ritrae il presidente russo, risale a prima che il leader facesse parlare di se con l’invasione della vicina Ucraina. Ad inizio febbraio vennero infatti sequestrati 35 chili di hashish, con sopra il logo di Putin, a Al Marj, vicino Bengasi, il capoluogo della Cirenaica. Una scia che parte dalla Libia quindi e che all’inizio ha fatto pensare che dietro ad essa si nascondesse qualcosa in più. Per alcuni infatti quella del logo con il presidente sui panetti libici poteva essere un segnale dell’attività di un gruppo di mercenari russi. Wagner, questo il nome della coalizione che secondo l’intelligence americana sarebbe stato particolarmente attivo nel paese.