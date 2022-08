Pronti a vendere droga in Salento, arrestati giovani di Napoli e Caserta. I carabinieri l’hanno chiamata “Summer Storm”, tempesta estiva, l’operazione di controllo del territorio messa in campo dai carabinieri della Compagnia di Maglie, in piena movida notturna a Santa Cearea Terme, che ha portato a 2 arresti e 16 denunce.

Aveva con sé 117 pasticche di MDMA e hashish un 24enne della provincia di Caserta, immediatamente arrestato in flagranza per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Arrestata anche una ragazza di 17 anni residente a Napoli.

Durante i controlli è spuntato fuori anche un manganello, detenuto da un 27enne. Ben sette le persone trovate alla guida sotto l’effetto di droghe: hanno tra i 19 e i 62 anni. A tutti è stata ritirata la patente. Altri tre erano al volante sotto l’effetto di alcol. 16 persone sono state segnalate per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. Nel corso del servizio sono stati impiegati 40 militari e 20 automezzi; controllati 132 automezzi, 154 persone, un locale di pubblico ritrovo. Sono state elevate 57 contravvenzioni al codice della strada e ritirate in tutto 12 patenti di guida.