Due arresti per spaccio in un’ora a Scampia: presi prima il ‘titolare’ e poi la ‘riserva’

Ieri a Via Labriola, Scampia sono stati arrestati due spacciatori, nello stesso punto a distanza di circa un’ora.

Il primo arresto per spaccio

La Polizia di Stato era in pattugliamento nei pressi di Via Labriola, quando nota dei comportamenti sospetti di un uomo. Il 28enne in questione era infatti intento a consegnare qualcosa al presunto “cliente” ma appena nota la polizia scappa. Inizia così l’inseguimento che termina vicino la Vela Gialla.

Al momento dell’arresto è stato trovato in possesso di 15 euro, di un bilancino, materiale per il confezionamento e di un calzino. All’interno del calzino vi era una stecca di hashish (1,8 grammi) e 7 bustine di marijuana (circa 7,2 grammi). Il 28enne arrestato aveva già dei precedenti di polizia.

Il suo “successore”

Circa un’ora dopo l’arresto la pattuglia del turno successivo a quella dell’arresto del 28enne torna in Via Labriola per effettuare un sopralluogo. Erano circa le 14 quando la pattuglia ritorna nel punto dell’arresto precedente notando che al suo posto vi era già un “sostituto”.

Nell’esatto punto in cui il 28enne era intento a consegnare la merce, la Polizia nota un’uomo intento a fare la stessa cosa del suo “predecessore”. Infatti all’arrivo della pattuglia il 46enne napoletano, anch’egli con precedenti, stava incontrando dei clienti. Parte quindi un nuovo inseguimento, con lo stesso finale del primo, l’uomo è stato infatti fermato e arrestato.

Anche il 46enne è stato trovato in possesso di un calzino che, come nel primo caso, veniva usato per contenere la scorta di droga. Il calzino questa volta conteneva: 22 involucri con 11 grammi di cocaina e 16 involucri con 8 grammi di cocaina. Al momento dell’arresto il 46enne era anche in possesso di 255 euro, probabilmente provenienti dallo spaccio.

Entrambi gli uomini, il “titolare” 28enne e la sua “riserva”, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.