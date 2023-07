Calvizzano. Cane lanciato da un’auto e poi investito dal padrone, c’è la denuncia

Via della Resistenza. Cane lanciato dallo sportello di un’auto e poi investito dal padrone. Il Sindaco Pirozzi: “Abbiamo invitato la Polizia Municipale e i Carabinieri a fare chiarezza sulla vicenda per individuare il responsabile e assicurarlo alla magistratura”

Un cane di media taglia di colore marrone, alcuni giorni fa, secondo quanto riferito da una cittadina che ha denunciato l’accaduto tramite TikTok, sarebbe stato lanciato da un’auto che percorreva Via della Resistenza. Il conducente del veicolo nonché autore del gesto scellerato successivamente avrebbe anche investito l’animale che ha riportato ferite alla gamba. Il cane, al momento, non è stato rinvenuto.

“Ho trasmesso il filmato alla Polizia Municipale di Calvizzano e ai Carabinieri della locale stazione per individuare il responsabile di questo vile gesto. Certa gente ha il cuore di pietra. Non esistono parole per descrivere l’orrore di quanto accaduto. Ho raccolto l’appello della cittadina affinché si riesca a risalire all’autore che deve pagare per quanto commesso. Non riesco proprio a capire perché certa gente adotta i cani se poi ha l’intenzione di volerli abbandonare. Bisogna prevedere pene più severe per creare un vero deterrente contro chi arreca dolore agli animali.” – ha dichiarato il Sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi.