Due donne aggredite dagli ex: arrestati un 34enne a Caivano e un 40enne a Santa Lucia

Due episodi di violenza contro le ex compagne, consumati a poche ore di distanza, hanno portato all’arresto di due uomini a Napoli. Entrambi dovranno rispondere di maltrattamenti e violazione di misure cautelari.

Il primo caso si è verificato a Caivano, nel cuore del Parco Verde. Gli agenti del Commissariato di Afragola, impegnati in un servizio di vigilanza presso la parrocchia San Paolo Apostolo, hanno assistito in diretta a una scena di inaudita violenza: un 34enne ha aggredito la ex moglie, colpendola con calci e pugni dopo averla scaraventata a terra. I poliziotti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a bloccarlo e ad arrestarlo. La vittima, ferita, è stata trasportata al Cardarelli di Napoli per le cure del caso.

Il secondo episodio è avvenuto nel quartiere di Santa Lucia, in pieno centro città. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti dopo una segnalazione di lite familiare: giunti sul posto, hanno trovato un 40enne in evidente stato di agitazione, intento a forzare la porta dell’abitazione della ex e a minacciarla. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era già sottoposto a una misura di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alla vittima. Anche per lui sono scattate le manette.

Due episodi che, ancora una volta, riportano al centro dell’attenzione il tema della violenza sulle donne e la necessità di un intervento tempestivo da parte delle forze dell’ordine per prevenire tragedie.

Napoli, Caivano, Santa Lucia, violenza donne, arresti, Polizia di Stato, Afragola, Parco Verde, cronaca nera, maltrattamenti, violenza di genere