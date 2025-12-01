E’ già febbre Napoli-Juve, i bianconeri senza Vlahovic per 3 mesi

PUBBLICITÀ

Sale già l’attesa per la super sfida di Serie A tra Juventus e Napoli al Maradona, il 7 dicembre andrà in scena il big match.

Gli indisponibili nel Napoli

Il bollettino medico delle due squadre sicuramente non sorride a nessuna delle due squadre. Il ritorno di Luciano Spalletti al Maradona, stadio dove ha vinto lo scudetto, potrebbe essere decisivo per le sorti della stagione. E’ una di quelle partite che indirizzano già il destino di una squadra.

Il Napoli ci arriva in emergenza, ma con tanto entusiasmo. Le vittorie contro Atalanta, Qarabag e Roma sono un trampolino di lancio per arrivare alla sfida con la Juventus al pieno delle energie. I nuovi interpreti di questo 3-4-3 stanno convincendo Conte e tifosi, con Neres come capofila. C’è ancora da aspettare per il ritorno in campo di Anguissa e De Bruyne, due tasselli fondamentali per il centrocampo del Napoli.

Tegola Vlahovic

Il serbo ha rimediato un infortunio nell’ultima partita di Serie A contro il Cagliari. L’attaccante ex Fiorentina ha sentito tirare e dovrà fermarsi a lungo.

Non sono ancora chiari i tempi di recupero di Dusan Vlahovic, ma la certezza è quella che salterà il big match contro il Napoli di domenica 7 dicembre. Di seguito il bollettino medico diramato dalla Juventus

“In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus-Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il JMedical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate”.

Il serbo sembrava essere l’unica certezza nel parco attaccanti bianconero. Grazie alle sue prestazioni la Juventus aveva un attaccante sul quale fare affidamento. Senza di Vlahovic, la maglia da titolare dovrebbe andare a Jonathan David. L’attaccante canadese non sta brillando però in maglia Juventus.