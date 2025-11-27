Napoli, Gilmour valuta l’operazione: si allungano tempi di recupero

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
infortunio gilmour operazione
In casa Napoli torna a lampeggiare la spia rossa. Le condizioni di Billy Gilmour preoccupano seriamente lo staff tecnico di Antonio Conte, che da giorni osserva con apprensione l’evolversi della fastidiosa pubalgia che affligge il centrocampista scozzese. Il problema non accenna a migliorare e, secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle prossime ore verrà valutata concretamente l’ipotesi di un intervento chirurgico.

Uno scenario che aprirebbe un’ulteriore falla nella zona nevralgica del campo. Conte, infatti, si ritrova già a dover gestire un reparto ridotto al minimo sindacale. In infermeria figurano due colonne del centrocampo: Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa. L’eventuale stop prolungato anche di Gilmour priverebbe il tecnico di un’altra pedina essenziale, proprio nel settore dove era necessaria solidità, equilibrio e continuità tattica.

Al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva, ma la sensazione è che le prossime ore saranno determinanti. Lo staff medico effettuerà nuovi test per capire se esistano margini per un recupero conservativo o se, al contrario, la sala operatoria rappresenti l’unica strada per risolvere il problema alla radice.

Il Napoli resta così in una fase di attesa vigile, con un calendario fitto e appuntamenti cruciali all’orizzonte. Ulteriori aggiornamenti arriveranno quando la società avrà definito la strategia più sicura per tutelare la salute del giocatore e preservare i piani tecnici della squadra.

