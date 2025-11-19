È nato Santo Romano Junior, rivivrà nel nome del nipotino

PUBBLICITÀ

È nato Santo Romano Junior, il bimbo porta il nome dello zio ucciso: «Emozione unica» Benvenuto piccolo Santo Romano Junior. La notizia è stata diffusa ieri dai social e le pagine dedicate a Santo Romano sono state inondate da messaggi di gioia. Un fiocco azzurro con un orsacchiotto per annunciare: è nato Santo Romano Junior. L’immagine è stata pubblicata anche sul profilo social del deputato, Francesco Emilio Borrelli. Incontenibile l’emozione della neo nonna, Mena, delle zie Marica, Arca e di tutta la famiglia: “Un’emozione unica, mamma Mena piangeva di felicità e noi con lei”.

L’amore troverà la via, quel sentimento così forte che legava Santo Romano alla sua famiglia, si rinnova con la nascita del nipotino che porta il suo stesso nome.

Santo Romano Junior è nato un anno dopo quella tragica notte, in cui il 19 enne di Casoria è stato ucciso. Il piccolo è il figlio di Tony, il fratello maggiore di Santo, come aveva già annunciato qualche settimana fa, Mena De Mare insieme a Simona, la fidanzata del ragazzo, durante una commovente intervista a Domenica In, con la conduttrice, Mara Venier.

Pochi anni di differenza tra i due fratelli, che erano inseparabili, proprio Tony ha voluto che venisse realizzato il murale che raffigura Santo, vicino casa, per sentirlo più vicino, nel luogo dove i due giovani si radunavano con gli amici. Il murale oggi è diventato un importante luogo di aggregazione. Qui oggi i ragazzi del quartiere e da tutta la provincia di Napoli si ritrovano, festeggiano i traguardi più importanti, diploma, i primi esami all’università, o semplicemente si incontrano per confrontarsi e raccontarsi le giornate.