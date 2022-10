Elodie risponde ad Andrea Iannone: “Mi fa male il c…” (IL VIDEO)

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone che, su Instagram, si mostrano tra alberi e colline in una passeggiata in bicicletta. «Bonazza» dice Andrea per richiamare l’attenzione della cantante romana che, però, invece di replicare dolcemente sottolinea subito il dolore al gluteo dovuto al sedile della bicicletta e ai chilometri macinati: «Mi fa male il c***o», dice Elodie affaticata.

Elodie: «Solo una conoscenza per il momento

E ancora, Iannone pubblica nelle sue storie un altro stralcio della passeggiata sulla bike mentre sorridono e si mostrano vicini e felici.

Soltanto una settimana fa Elodie è stata ospite a Domenica In, raccontando a Mara Venier che sta frequentando Iannone da un paio di mesi e che procede tutto bene anche se è solo una conoscenza per il momento: «E’ presto per dirlo, andiamo piano, è passato poco tempo», ha affermato la cantante.

Protagonisti sempreverdi della cronaca rosa, Elodie Patrizi e Andrea Iannone riempiono le pagine dei siti di gossip anche con una semplice pedalata in mountain bike. I due partner ci tengono a mantenersi in forma e la mattina presto, quando l’aria è ancora frizzante e gli impegni di lavoro non sono ancora pressanti, si concedono una corsa in bici.

Dall’alto del suo profilo ufficiale di Instagram, dove vanta un discreto seguito, il pilota di MotoGP ha condiviso alcuni filmati del suo workout in bicicletta in compagnia della sua dolce metà. Complice la stanchezza e l’assenza di make up, la cantante romana ha calamitato l’attenzione dei followers e non è passata inosservata.

