Incidente stradale a Pianura, auto si schianta contro un palo: grave una donna

Spaventoso incidente stradale a Pianura, in via Montagna Spaccata. Un’auto con alla guida una donna di 64 anni, riporta Fanpage.it, si è schiantata contro un lampione. Ancora da chiarire la dinamica. Nell’impatto la donna è rimasta gravemente ferita. Immediato l’arrivo dei soccorsi, che si sono subito resi conto della gravità della situazione. Sul posto anche la Polizia Municipale del reparto infortunistica stradale. La 64enne, dopo le prime cure sul posto, è stata portata all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata.

Stando a una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 19 di ieri quando la Lancia Y avrebbe perso il controllo finendo per schiantarsi. Secondo la polizia locale, che ha effettutato i primi accertamenti di rito, la donna sarebbe risultata in stato di ebrezza. Non è escluso che possano venir utilizzate anche le telecamere presenti in zona per tentare di ricostruire quanto accaduto.