Entra in funicolare armato di ascia, panico tra i passeggeri e disagi alla circolazione

Tanta paura nel pomeriggio di ieri, venerdì 16 giugno, all’interno della Funicolare Centrale di Napoli, dove un uomo armato di ascia ha seminato il panico. Come riporta Fanpage, tutto è cominciato quando l’uomo, in evidente stato di alterazione, si è presentato alla stazione del Petraio con l’ingombrante arma. L’uomo ha scatenato istantaneamente una comprensibile paura tra i passeggeri che si trovavano in attesa di poter salire sui vagoni gialli. In via precauzionale, allora, la stazione è stata chiusa e il servizio temporaneamente interrotto.

L’uomo, a quel punto, si è allontanato dalla stazione, che è stata riaperta, mentre la Funicolare ha ripreso il regolare esercizio. Pochi minuti dopo, però, l’uomo ci ha riprovato, questa volta alla stazione di corso Vittorio Emanuele: sempre armato di ascia, si è presentato in stazione e ha seminato nuovamente il panico tra coloro che erano in attesa.

L’esercizio della Funicolare Centrale è stato allora nuovamente interrotto, mentre i passeggeri sono usciti dalla stazione, che è stata chiusa. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno disarmato l’uomo e lo hanno portato via. Dopo lo scampato pericolo – soltanto un comprensibile spavento, non si registrano feriti – intorno alle 18.30, la Funicolare Centrale è tornata regolarmente in esercizio.