[Video]. Casavatore. Intervista esclusiva al sindaco Maglione: “Basta polemiche, l’unico interesse è il bene della città”

Luigi Maglione, dopo circa un anno dal ballottaggio, ha riconquistato la fascia tricolore ed è alla guida del Municipio di Casavatore. E’ stato un percorso lungo quello che l’ha portato a riottenere la poltrona di primo cittadino, ma in questo lasso di tempo non ha mai perso speranza e forza. Maglione ha raccontato il suo percorso in esclusiva ad Internapoli.it: “Senza polemizzare, non era una sconfitta al ballottaggio. Il Consiglio di Stato ha detto che avevamo vinto. Lo spirito è quello di sempre, servizi per la cittadinanza. Stiamo lavorando su moltissimi progetti che erano fermi e altri che stanno man mano maturando”. In merito all’atmosfera con l’ex sindaco Vito Marino: “C’è un rapporto di stima come persona, magari meno come politico. E’ nella logica delle cose. Prima facevo io l’opposizione e adesso la fa lui. Non c’è nulla di strano in questi rapporti, ordinaria politica”.

Le tensioni in maggioranza

Nella nuova maggioranza del sindaco Luigi Maglione non sono mancati malumori. “Non ci sono tensioni. C’è da registrare qualche accordo pre-elettorale che risale ormai a due anni fa, quindi molto lontano. Qualche problema di assestamento ma malumori veri e propri non ci sono. Qualche piccola incomprensione c’è stata e ci sarà anche per il futuro. Non è sempre facile parlare con tante persone e tanti partiti. L’obiettivo di tutti è andare avanti nell’interesse di Casavatore e per tutti i quattro anni che ci rimangono da amministrare”.

L’emergenza criminalità

Negli ultimi tempi, sono tornati a riaccendersi i riflettori sull’emergenza criminalità. La rapina alla pizzeria ‘Un posto al sole’ e i raid vandalici alle auto in sosta sono un esempio della situazione locale. Il sindaco Luigi Maglione tiene alta l’attenzione: “Gli interventi straordinari non servono. Quelli che servono sono gli interventi di ordinaria sicurezza. Quando c’è stata la rapina alla pizzeria Un posto al sole, avevo chiesto solo che venissero arrestati i colpevoli. C’è una criminalità di fondo come in tutta la provincia. Ho chiesto ai vigili urbani di avere una maggiore attenzione sull’attività edilizia. C’è piena collaborazione tra la caserma dei carabinieri di Casavatore ed il Comune”.

