Fabrizio Romano rivela un retroscena su Hojlund: “Ha una clausola rescissoria”

Il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano ha svelato dei retroscena sulla nuova punta del Napoli: Rasmus Hojlund.

Le dichiarazioni di Fabrizio Romano

Romano, nel suo canale YouTube, ha parlato anche del nuovo centravanti del Napoli, Rasmus Hojlund. Ha raccontato dei retroscena sull’arrivo dell’attaccante Danese dal Manchester United.

“Hojlund ha iniziato alla grande, l’ho rivisto felice come non era mai stato a Manchester. Quella di Hojlund è un’operazione di cui il Napoli è estremamente contento perchè il ragazzo si è calato subito nel modo giusto. Ha una clausola rescissoria a partire dal 2027, che quindi non sarà valida la prossima estate, ma nel frattempo il Napoli è molto contento di come Hojlund si è calato nella realtà del Napoli al lavoro con Antonio Conte subito nella maniera più giusta”.

L’attaccante ex Manchester United, che aveva brillato già nella nostra Serie A con la maglia dell’Atalanta, ha fatto già innamorare tutti i tifosi del Napoli. La sua determinazione e soprattutto il suo gol contro la Fiorentina hanno convinto gli affezionati a salire sul carro Hojlund.

I complimenti ad Hojlund

Romano aggiunge anche come l’atteggiamento di Hojlund stia convincendo appieno la società napoletana. Il parco attaccanti del Napoli è vastissimo, ma con questo Hojlund, la scelta della punta sembra quasi obbligata.

“Da Napoli raccontano Hojlund come un lavoratore straordinario e Conte è rimasto molto contento. Ha giocato subito perchè se lo è meritato in allenamento. Ha lavorato tanto, ha lavorato bene, ed è un grandissimo lavoratore, per questo a Conte e al Napoli piace tantissimo. Si è calato nell’ambiente Napoli con l’atteggiamento giusto, anche nei confronti dei nuovi compagni di squadra. Il Napoli crede di aver preso un attaccante che può essere il centravanti del Napoli per diverso tempo e sul quale il club vuole lavorare in prospettiva”.

Il 22enne si è già caricato sulle spalle il posto da prima punta del Napoli. Un investimento importante da parte della società, ma che sta ripagando.