Alla vigilia di Fiorentina-Napoli, in programma domani sera allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze alle 20:45, Antonio Conte ha risposto alle domande dei giornalisti in occasione della consueta conferenza stampa pre-partita a Castel Volturno.

Oltre che lanciare la sfida ai viola, definendo il match “il primo momento verità della stagione”, il mister ha predicato la calma circa l’inserimento negli schemi di gioco dei nuovi arrivi. Tra chi è ancora un po’ indietro atleticamente, chi è reduce dagli impegni con la propria nazionale e chi invece si è unito al gruppo squadra soltanto negli ultimi giorni di ritiro, tutti avranno presto la loro chance per essere protagonisti.

Conte vola basso in vista della sfida alla Fiorentina: “Primo momento verità, ci vorrà pazienza con i nuovi”

Di seguito, le parole del mister nel corso della conferenza stampa odierna: “E’ il momento della verità, sì, inizieremo a giocare ogni 3 giorni e sicuramente sarà una stagione complessa per noi. Nelle prime due partite ci siamo basati sulle certezze, ora ogni 3 giorni ci saranno da inserire i nuovi e chiaramente servirà un po’ di pazienza e comprensione qualora dovessero esserci degli errori. Dovremo pazientare ed inserirli, i nuovi arrivano anche con grandi aspettative anche per la maglia con lo Scudetto. Dobbiamo essere tolleranti nei giudizi se non dovessero le cose andare al meglio. Abbiamo completato la rosa per affrontare tanti impegni, che l’anno scorso non c’erano, quest’anno la necessità era di completarla ed inizia il momento verità per infortuni, energie e rotazioni ci sarà spazio per tutti”.

E poi ancora: “Sarà l’anno più complesso, la mia esperienza mi porta a dire questo, sono arrivati tanti ragazzi nuovi in una piazza importante, con aspettative alte per via dello Scudetto inaspettato dell’anno scorso, quindi grandi aspettative anche per ragazzi che necessitano di tempo e pazienza. Io devo migliorare questi ragazzi nel minor tempo possibile ed è importante l’aiuto in questo del gruppo base, siamo al secondo step del progetto e il problema è che lo stiamo facendo però con lo Scudetto sul petto, non preventivabile, ma è inevitabile che cambi la visione di tutto”.

Il punto su Buongiorno, Hojlund, Milinkovic-Savic e il sostituto di Anguissa

Su Hojlund e Elmas: “Sono stati anche in nazionale, quindi li ho visti bene, giocatori che comunque sono pronti, poi è inevitabile che più ci sarà tempo per lavorare insieme e più ci saranno miglioramenti ma noi ne abbiamo bisogno subito. Abbiamo la necessità di farli giocare, prendere coscienza con la nuova realtà e capire la situazione. A parte De Bruyne ho sempre detto che sono arrivati ragazzi che devono darci una mano per il presente e sono certezze per il futuro. Lucca per il Fantacalcio? Lasciamo stare che siamo soggetti a pressioni esterne da parte di tutti, fammi giocare questo o quest’altro, siamo arrivati all’assurdità. Pensa se ascolto chi fa il fantacalcio”.

Su Buongiorno: “Alessandro viene da un’operazione in estate, aveva recuperato, l’ho mandato in campo col Cagliari, ha lavorato due settimane ed ora è pronto per giocare, anche a lui manca il campo da un bel po’, da tanto non inizia, ma sono tutte incognite che devono essere messe in preventivo ed affrontarle perché si inizia un ciclo di gare e ne saranno tanti”.

Su Milinkovic-Savic: “Noi abbiamo due ottimi portieri, Alex è una garanzia, è il portiere dei due Scudetti ed abbiamo preso Vanja che come gli altri viene da una realtà diversa, anche lui si sta integrando e cercheremo di trovare il tempo e modo per dare spazio anche a lui. Li abbiamo preso perché hanno caratteristiche diverse, anche lui si sta integrando da una realtà diversa e quindi. Anche lui dovrà giocare”.

E sul sostituto di Anguissa: “Voi sapete benissimo che c’è stato l’infortunio di Lukaku e abbiamo dovuto sopperire con qualcosa di diverso, alcune strategie sono state anche riviste. Eljif è stato preso perché è molto duttile, può fare diversi ruoli, è lui oltre a fare l’esterno può fare il centrocampista. Anguissa ha giocato martedì, ci ha messo un po’ per tornare, ieri ha fatto un allenamento, oggi si è allenato, il ragazzo è a disposizione, sta bene, non ha avuto problemi”.

Di seguito, la conferenza stampa integrale di mister Conte, dal canale ufficiale YouTube della SSC Napoli: